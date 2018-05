Hannover

Noch wird hier fleißig gegraben, gedüngt und eingepflanzt. Doch schon in wenigen Tagen wird der Berggarten in neuem Glanz – und vor allem neuen Farben – erstrahlen. 60 000 Blumen, Sträucher und Bü­sche werden dann in den Herrenhäuser Gärten gedeihen und aufblühen. Allein im Schmuckhof des Berggartens gibt es 4600 frisch eingesetzte Pflanzen aus 52 Arten zu bestaunen.

Gartendirektor Ronald Clark erklärt, worauf es bei der Bepflanzung ankommt: „Wir ziehen alle Pflanzen selber an, weil sie auf den Punkt fertig sein müssen.“ Das bedeutet: Die in Gewächshäusern gewachsenen Pflanzen müssen bereits gegen Sonnenlicht und nächtliche Kälte abgehärtet sein, wenn sie in die Beete eingesetzt werden. Sobald sie draußen blühen, gilt: ordentlich gießen. „Wir brauchen etwa 1500 Kubikmeter Wasser pro Tag“, erklärt Clark. Das Wasser dafür kommt direkt aus der benachbarten Graft. „Wir hoffen natürlich auch auf Regen, aber am besten nur nachts“, scherzt Clark schmunzelnd.

20 Gärtner sind derzeit täglich mit der Bepflanzung beschäftigt. Im Großen Garten sind die Arbeiten schon beendet: So erstrahlt der Blumengarten hinter der Kaskade in grünlich-gelben Tönen: „Das Ganze wirkt zurückhaltend-elegant“, verspricht Clark. So blühen dort in diesem Jahr etwa zartgelbe Schmuckkörbchen und limettenfarbene Zinnien.

Für die Sommersaison soll dann alles bereit sein. Da erwartet die Besucher etwa schon am Sonnabend der erste Beitrag des diesjährigen Feuerwerkswettbewerbs aus Italien.

mrx