Hannover

Führt er Hannover zum Titel der Kulturhauptstadt? Der Niederländer Oeds Westerhof stellte sich am Donnerstagabend beim Netzwerkertreffen der Unesco City of Music auf dem Faustgelände vor. „Meine Erfolgsquote liegt bei 100 Prozent und ich hoffe, dass das auch so bleibt“, sagte der groß gewachsene 46-Jährige zum Einstieg mit einem Augenzwinkern. Dabei hat er recht.

Westerhof leitete die Bewerbung der niederländischen Kleinstadt Leeuwarden, aktuelle europäische Kulturhauptstadt neben dem maltesischen Valletta. Seine Aufgabe beseht darin, ein sogenanntes „Bid Book“, also eine Art Bewerbungsbuch zu erstellen. Westerhof: „Da geht es um Geldfragen, um Hotelkapazitäten, um Infrastruktur – und da muss ich sagen, dass Hannover das bisher sehr gut verborgen gehalten hat für die Welt. Das müssen wir vielleicht ein bisschen ändern.“

Bei dem „Bid Book“ handelt es sich aber nicht um das Programm für 2025. Es wird vielmehr für eine internationale Jury erstellt, die entscheidet, welche deutsche Stadt den Zuschlag bekommt. „Man schreibt nicht nur auf, was gut ist in der Stadt, sondern man muss aufzeigen, was es für Entwicklungen in der Stadt gibt. Und diese Entwicklungen müssen auch für Europa relevant sein“, so Westerhof. Klingt nach einer großen Aufgabe, doch er macht Hannover Mut: „Eines kann ich schon mal sagen. Wenn man sich die Infrastruktur von Hannover ansieht, dann ist diese viel größer als bei den meisten Kulturhauptstädten der letzten zehn Jahre.“

Timo Gilgen