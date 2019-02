Ein Priester erhält aktuell zwischen 3100,- Euro und 4570,- Euro Gehalt. Neben den üblichen steuerlichen Abgaben werden Beträge für bestimmte Posten abgezogen (zum Beispiel Ruhegeldkasse).

Priester zahlen in der Regel in keine gesetzlichen Rentensysteme oder Sozialversicherungssysteme ein. Gleichzeitig erhalten die aktiven Priester eine Dienstwohnung, deren Mietwert versteuert werden muss. Priester haben Anspruch auf Erholungsurlaub. Bei einer Siebentagewoche erhalten Priester bis 60 Jahre 35 Kalendertage, ab der Vollendung des 60. Lebensjahrs haben sie Anspruch auf 45 Kalendertage. Priester dürfen im Bistum Hildesheim mit der Vollendung des 68. Lebensjahres um Versetzung in den Ruhestand bitten.

Generell sind Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung und das Theologiestudium Voraussetzung. Im Bistum Hildesheim studieren Seminaristen mit Abitur in der Regel in St. Georgen (bei Frankfurt am Main), Seminaristen ohne Abitur in St. Lambert in Lantershofen (dort kann über den dritten Bildungsweg das Abitur erworben werden). Nach dem Studium geht es zur pastoralen Ausbildung ins Priesterseminar nach Hamburg zum sogenannten Pastoralkurs, an den sich die Diakonenweihe anschließt.

Danach arbeiten die Diakone ein Jahr lang in einer Pfarrgemeinde mit. Zusätzlich bereiten sie sich in einem Presbyteratskurs an verschiedenen Orten ( Osnabrück, Aachen, Hildesheim) auf die Priesterweihe vor. Nach der Weihe folgt eine in der Regel dreijährige Zeit als Kaplan.