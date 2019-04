Hannover

Gute Nachrichten für alle Hundebesitzer: Ab sofort hat Hannover eine neue Auslauffläche. Das rund 2300 Quadratmeter große Areal liegt im Stadtteilpark Bemerode am Arthur-Gerlt-Weg (südlich der Stadtbahn). Das Besondere: Auch in der Brut- und Setzzeit zwischen dem 1. April und dem 15. Juli dürfen die Hunde frei laufen.

Anders ist es in Wäldern und freien Landschaften. Dort müssen die Tiere während dieser Zeit zum Schutz von Jungwild und am Boden brütenden Vögeln an die Leine. Von diesem Zwang ausgenommen sind (bis auf die Freilauffläche am Kronsberg und im Bornumer Holz) die städtischen Auslaufflächen. Ob sich alle Hundebesitzer daran halten, wird vom städtischen Ordnungsamt kontrolliert. Bei Verstößen dagegen muss mit einem Bußgeld zwischen fünf und 5000 Euro gerechnet werden. Nach Angaben der Stadt wird in den meisten Fällen ein höheres zweistelliges Bußgeld festgesetzt.

Ein Jahr Probezeit

In Bemerode gibt es zunächst eine „Probezeit“ von einem Jahr. Nach Angaben der Stadt soll die Nutzung anschließend ausgewertet werden. Hintergrund der zusätzlichen Auslauffläche ist eine Anregung des Stadtbezirksrats Kirchrode-Bemerode-Wülferode, da durch den Ausbau des Baugebietes Kronsberg-Nord, die Fläche nördlich der Feldbuschwende weggefallen ist.

Änderungen der Auslaufflächen gibt es seit Anfang April auch im Bezirk Misburg-Anderten. Dort wurde die Fläche Königsberger Ring von einer Nutzung auf Probe zu einer dauerhaften Hundeauslauffläche freigegeben. Dagegen wurde die Fläche Bidonisstraße/Helwingerodestraße in Misburg-Süd aufgrund von Verunreinigungen, Lärmbeschwerden und zu geringer Nutzung gesperrt.

Weitere Freilaufflächen seien nach Angaben von Stadtsprecher Dennis Dix derzeit nicht in Planung. Dennoch sei die Stadt „immer daran orientiert, Hundeauslaufflächen auszuweiten und zu optimieren.“ In einer so dicht besiedelten Stadt wie Hannover sei das aber nicht so einfach.

Im gesamten Stadtgebiet gibt es 24 Hundeauslaufflächen auf rund 41 Hektar, hinzu kommen 9,2 Kilometer Hundeauslaufwege. Weitere Informationen zu Auslaufflächen und der Hundeverordnung:

www.hannover.de

Von Cecelia Spohn