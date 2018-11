Hannover

Es ist jedoch nicht die SPD, die besonders aufs Tempo drückt, um das zu ändern. Die Grünen haben einen konkreten Vorschlag, wo Leinerts gedacht werden könnte.

Daniel Gardemin, kulturpolitischer Sprecher der Grünen, regt an, mindestens einen Teil der Spinnereistraße nach dem Sozialdemokraten zu benennen. Nämlich den, der über die Ihmebrücke führt. Die Brücke heißt zwar schon Robert-Leinert-Brücke. Das jedoch ist so gut wie nicht bekannt, weil die Straße darüber den Namen Spinnereistraße trägt – und deshalb auch die Brücke von fast allen „Spinnereibrücke“ genannt wird.

Für Gardemin wäre das genau der richtige Ort. Denn Leinert trieb maßgeblich den Zusammenschluss von Hannover und Linden im Jahr 1920 voran. „Die Grenze verläuft genau über die Brücke. Das würde also wunderbar passen“, sagt er.

In den Rat will der Grüne dazu einen Antrag einbringen. Der müsste auch über die Umbenennung entscheiden. Denn weil die Brücke in zwei Stadtbezirken liegt, wären die Bezirksräte nicht zuständig.

Auch die SPD hat in dieser Woche in ihrer Fraktionssitzung über Leinert diskutiert. Sie will Hannovers ersten OB ebenfalls bekannter machen. „Ich kann mir auch vorstellen, über eine geeignete Benennung zu sprechen“, sagt Fraktionschefin Christine Kastning. Auch Hannovers SPD-Chef Alptekin Kirci findet, dass man „darüber reden sollte“. Eine aufgeregte Debatte will er aber vermeiden. Ziel müsse sein, dafür eine breite Mehrheit unter den demokratischen Parteien zu finden.

Die NP fragte beim Gedenken an Leinerts Grab auch Oberbürgermeister Stefan Schostok, ob eine Straße nach diesem benannt werden sollte. Der bekannte sich jedoch nicht eindeutig. Das sei „ein langer Prozess“. Sicher würden dazu „Vorschläge kommen“, sagte Schostok, verwies aber auch darauf, dass ja schon eine Brücke nach Leinert benannt sei. Den Grünen Gardemin ärgert das: „Der Oberbürgermeister sollte dazu eine klare Haltung zeigen“, fordert er.

Von Christian Bohnenkamp