HANNOVER

Tarifstreit bei der Kinokette Cinemaxx: Die Gewerkschaft Verdi will die Beschäftigten von Cinemaxx in den kommenden Tagen zu einem Warnstreik aufrufen. Wann genau die Arbeitsniederlegung erfolgen wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist: Es wird wohl vor dem 26. März sein, da ist die fünfte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgeberseite und Verdi angesetzt.

Hintergund für die Aktion ist laut Verdi, dass auch nach vier Verhandlungsrunden kein Ergebnis erzielt werden konnte – obwohl Verdi bereit war, einen Einstiegslohn von 9,50 Euro für zwei Jahre zu akzeptieren. Ursprünglich lag die Forderung bei zehn Euro Einstiegsgehalt. Aktuell erhalten die Beschäftigten Mindestlohn. In Deutschland gibt es rund 30 Cinemaxx-Kinos, in Hannover eines am Raschplatz mit 60 Mitarbeitern.

Von ink