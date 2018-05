Hannover

125 Jahre Madsack – dieses Jubiläum wollen wir feiern. Mit Ihnen, unseren Le­sern. Morgen erhalten alle Abonnenten der NP eine große Jubiläumsausgabe. Mit 112 Seiten ist dieses pralle Zeitungsprodukt so umfangreich wie zwei NP-Sonnabendausgaben. Die Verteilung wird deshalb auch eine logistische Herausforderung. Unsere Zusteller werden in der Nacht zu Freitag erst die Jubiläumsschrift verteilen und in einem zweiten Schritt dann die NP. Die meisten Briefkästen und Zeitungsrollen werden diese Menge kaum fassen können, so dass die Zeitung möglicherweise in direkter Nähe abgelegt werden muss. Wir danken jetzt schon für Ihr Verständnis und wünschen viel Spaß beim doppelten Lesevergnügen.

Am Kiosk, an der Tankstelle und im Supermarkt erhalten Sie die Jubiläumsbeilage natürlich auch mit der NP. Freuen Sie sich mit uns auf den morgigen Jubiläumszeitungstag – zum 125. Madsack-Geburtstag!