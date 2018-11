Hannover

Statt „30 Euro bitte!“ heißt es seit gestern an der Kasse von C & A wieder: „60 D-Mark bitte!“ Denn seit Montag kann der Kunde seine Kleidung in dem Modehaus wieder mit D-Mark bezahlen. Warum? Weil es dafür einen Rabatt-Gutschein gibt – und noch viele Menschen Deutsche D-Mark zu Hause liegen haben. Das Gesamtvolumen soll laut Bundesbank 12,5 Milliarden D-Mark (siehe Info) groß sein.

Nur Landesbank tauscht noch D-Mark um

Die alte Währung wird nicht immer aus nostalgischen Gründen aufbewahrt – manchmal auch schlichtweg, weil es gar nicht mehr so einfach ist, die D-Mark loszuwerden, weiß C-&-A-Filialleiter Markus Demann (54): „Nur noch die Landesbank tauscht D-Mark in Euro ein. Wir in Hannover haben zwar eine – aber viele wissen nicht mal, wo die Bank ist und wann sie geöffnet hat.“

Stolze 12,5 Milliarden Deutsche Mark sind in Deutschland noch im Umlauf – das sagt Dirk Gerlach, Sprecher der Bundesbank-Hauptverwaltung in Hannover. Hier wurden im vergangenen Jahr rund 6400 Tauschvorgänge verzeichnet. Das sind durchschnittlich 25 pro Geschäftstag und 3,5 Millionen D-Mark. Dabei reiche die Höhe des ge­tauschten Geldes von ein paar Mark bis hin zu sechsstelligen Beträgen, so der Bundesbank-Sprecher Ger­lach. Im Schnitt werden jedoch rund 550 D-Mark pro Tauschvorgang eingewechselt. Im bisherigen Jahresverlauf 2018 liegt der Durchschnittswert sogar noch etwas höher. Der Umtausch ist bei allen Filialen der Deutschen Bundesbank zeitlich unbegrenzt sowie gebührenfrei und ohne Betragsbegrenzung möglich. Der Um­tauschkurs ist 1 Euro für 1,95583 D-Mark.

Aus diesem Grund kam am Montag auch Ferdinand Barg (70) zu C & A. Er bezahlte seinen Pullover mit einem 20-Mark-Schein: „Ich musste ohnehin in die Stadt und brauchte einen neuen Pullover – da erschien mir der Geldtausch beim Einkauf viel praktischer, als extra zur Bundesbank zu gehen.“

Für C&A gute Werbeaktion

Für C & A eine gute Werbeaktion, für die Kunden vor allem praktisch, so Demann: „Es haben noch so viele Menschen D-Mark zu Hause und wissen nicht, wohin damit. Ich hatte zuletzt selber die Situation bei der Wohnungsauflösung meiner Familie, wo noch einige Mark aufgetaucht sind.“

Auch Barg ist per Zufall an seine 20 D-Mark gekommen: „Meine Frau war einkaufen und bekam als Wechselgeld diesen Schein, merkte es aber erst hinterher. Als wir heute Morgen von der Aktion in der Zeitung erfahren ha­ben, dachten wir: Jetzt können wir den Schein endlich wieder loswerden.“

Auch Horstmann & Sander machen mit

Auch bei Horstmann & Sander hätte Barg seinen Schein eintauschen können, denn dort kann seit der Einführung des Euros im Jahr 2002 noch mit der Deutschen Mark bezahlt werden. Auch Gutscheine, die noch mit der D-Mark bezahlt wurden, werden dort umgerechnet und angenommen.

Von Josina Kelz