Hannover

Das jedenfalls ist die Sorge der Diakonie in Niedersachsen. Als größter Träger betreibt sie 22 der Einrichtungen, davon zehn in der Region, die Jugendliche beim Einstieg in den Beruf unterstützen. Diakonie-Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke erklärte am Montag: „Bisher werden würden die Jugendwerkstätten zu einem hohen Anteil aus Geldern des Europäischen Sozialfonds finanziert. Durch den Brexit ist zu erwarten, dass ab 2021 erheblich weniger Geld zur Verfügung steht.“ Das würde das Aus für die Jugendwerkstätten bedeuten.

Verlässliche Perspektive nötig

Um dieses düstere Szenario abzuwenden, brauche es schnell eine verlässliche Perspektive, so Lenke. Zwischen 2014 und 2020 erhalten die Jugendwerkstätten und die „Pro-Activ-Center“, die ebenfalls Jugendliche niedrigschwellig beraten, nach Diakonieangaben insgesamt 76,1 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds und 82,5 Millionen Euro Landesmittel. Lenke: „Notwendig ist eine dauerhafte Landesförderung, unabhängig von den EU-Geldern. Wir müssen endlich raus aus dem mehr als 30-jährigen Projektstatus“, forderte der Diakonie-Vorstandssprecher. Dadurch werde es zudem zunehmend schwer, überhaupt noch qualifiziertes Personal zu finden, das zumeist nur befristet angestellt werden könne. Sozialarbeiter seien mittlerweile auf dem Arbeitsmarkt stark umworben.

Flächendeckendes Aus befürchtet

Sollte sich das Land quer stellen und die fehlenden Fördergelder nicht anderweitig auffangen, befürchtet Matthias Kreimeyer, zuständig für die Jugendberufshilfe bei der Diakonie, das flächendeckende Aus der Jugendwerkstätten: „Höchstens fünf Prozent würden fortbestehen.“ Die Folgen, das weiß auch Sandra Heuer, Leiterin der Jugendwerkstatt „Roter Faden“ in Ronnenberg, wären fatal: „Es gibt keine Einrichtung, die das auffangen kann.“ Jugendwerkstätten bieten jungen Menschen in besonderen Problemlagen, etwa ohne Schulabschluss oder junge Frauen, die früh Mutter geworden sind, individuell zugeschnittene Hilfen. Allein 2017 nutzten rund 3500 Jugendliche, Zweidrittel sind männlich, das Angebot. Heuer: „Es geht darum, den nächsten Schritt zu gehen. Die Hilfe muss dabei relativ früh ansetzen. Wer mit 20 aus dem System raus ist, kommt mit 40 nicht wieder rein.“

Von Britta Lüers