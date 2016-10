DICHT: Wegen Bauarbeiten am Friedrichswall fallen die Haltestellen am Aegidientorplatz weg.© Michael Wallmueller

Hannover

Umbaumaßnahmen am Friedrichswall (Mitte) sorgen am Wochenende für Verkehrsbehinderungen. Sowohl der Autoverkehr als auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind davon betroffen. Nicht nur dort ist mit Behinderungen zu rechnen.

Hannover. Zwischen der Willy-Brandt-Allee und der Hildesheimer Straße muss die Fahrbahn erneuert werden. Die Arbeiten beginnen am Sonnabendmorgen und sollen am Montagmorgen beendet sein. Die Straße wird bis Sonntagmorgen nur einspurig befahrbar sein, bis Montagmorgen muss sie sogar voll gesperrt werden. Betroffen ist auch der Kreuzungsbereich Frie-drichswall, Osterstraße und Willy-Brandt-Allee. Linksabbiegen wird nicht möglich sein, der Weg von der Osterstraße zur Willy-Brandt-Allee ist gesperrt. Der Friedrichswall in Richtung Friederikenplatz kann hingegen befahren werden.

Die Üstra-Linien 100 und 200 sowie die Regiobus-Linien 300, 500 und 700 sind ebenfalls von der Sperrung betroffen. Am Wochenende entfallen die Haltestellen zwischen Aegidientorplatz, Maschsee und August-Holweg-Platz. Die Regiobusse werden stadteinwärts über Leibnizufer, Otto-Brenner-Straße und Celler Straße umgeleitet. Auch der 120er-Bus fährt nicht über den Aegidientorplatz und den Waterlooplatz - die Haltestellen entfallen komplett.

Die Linie 10 fährt am Wochenende wegen Gleisbauarbeiten am Küchengarten (Linden) nur bis zur Glocksee. Ab dort wird es einen Schienenersatzverkehr bis nach Ahlem geben.

Gleichzeitig beginnen am Wo-chenende Bauarbeiten, um das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs am Weidendamm (Nordstadt) zu erschließen. Bis November kann der Weidendamm zwischen Arndtstraße und Gustav-Adolf-Allee nur jeweils einspurig befahren werden.

Die Linie 1 fährt in Richtung Sarstedt ab Montag etwa eine Woche lang nur bis nach Gleidingen (Am Leinkamp). Hier wird ebenfalls bis zur Endhaltestelle ein Busverkehr eingerichtet.

Für die Bauarbeiten wurden laut Stadt bewusst die Herbstferien ausgewählt, um möglichst wenig Behinderungen zu verursachen.