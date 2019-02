Hannover/Hemmingen

Die Arbeiten an der D-Linie sind nach fast fünf Jahren Bauzeit so gut wie abgeschlossen. Nun nimmt die Infra, der die Gleise der Üstra gehören, das nächste Großprojekt in Angriff. Noch in diesem Sommer will sie mit dem Gleis- und Straßenbau für die Verlängerung der Stadtbahn nach Hemmingen beginnen. 61 Millionen Euro kostet das Vorhaben. Die aktuellen Preissteigerungen am Bau sind dabei noch gar nicht berücksichtigt.

„Wir bauen von Hauswand zu Hauswand alles komplett um“, kündigt Martin Vey an, Infra-Betriebsleiter für die Bauprojekte. Zwei neue Haltestellen wird es auf hannoverschem Gebiet geben, drei weitere sowie den Endpunkt in Hemmingen – das alles auf einer Länge von rund 3,4 Kilometern.

Stadtbahnverlängerung : In der Göttinger Chaussee geht’s los

Beginnen werden die Arbeiten im nördlichen Teil der Göttinger Chaussee, von Wallensteinstraße bis Mühlenholzweg. Leitungsarbeiten laufen dort schon seit 2016. Der Autoverkehr soll zwar weiter in beiden Richtungen rollen. Allerdings werden wegen des Gleisbaus Fahrspuren wegfallen.

In Hemmingen kann es erst dann richtig losgehen, wenn die neue B 3 fertig ist. Im Herbst soll das der Fall sein. Ende 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. 2011 sollte das Projekt noch 50 Millionen Euro kosten. Dass darauf nun mehr als zehn Millionen Euro draufkommen, begründet die Infra mit den vollen Auftragsbüchern der Baufirmen. Laut Infra-Chef Christian Weske stiegen die Baukosten zuletzt jährlich um fünf Prozent.

Auch die Vahrenwalder wird zur Großbaustelle

Neben der Stadtbahn nach Hemmingen hat die Infra in diesem Jahr aber eine ganze Reihe weiterer Bauprojekte auf dem Zettel. 21 Millionen gibt sie in diesem Jahr für den Ausbau ihrer Infrastruktur aus, 20 Millionen Euro für den Erhalt. Allein drei Millionen davon sind für die Sanierung der bereits maroden Hochbahnsteige Büttnerstraße, Dragonerstraße, Am Sauerwinkel, Niedersachsenring, Vahrenwalder Platz, Fiedelerstraße und Bothmerstraße vorgesehen.

Auf der Vahrenwalder Straße werden auch Gleise auf einer Länge von gut einem Kilometer erneuert. Zwischen Ende August und Dezember 2019 wird es deshalb mehrere Sperrpausen geben.

Von Christian Bohnenkamp