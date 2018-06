Es hat lange gedauert, die breite Baulücke an der Velberstraße (Linden-Nord) zu schließen. „Zu lange“ aus Sicht von Andreas Wahl, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Ostland, die dort nun ein Gebäude mit 15 Wohnungen sowie einer Krippe errichtet hat. Er kritisierte bei der Eröffnung des Projektes die langwierigen Abstimmungen mit Hannovers Bauverwaltung.

Vier Jahre hätten Planung und Bau des Gebäudes gedauert. Im Umland Hannovers, wo die Ostland ebenfalls aktiv ist, sei das „in der Hälfte der Zeit“ zu schaffen. Wahl ist nicht der erste, der die schwierigen Abstimmungen mit der Bauverwaltung kritisiert. Auch Robert Marlow, der neue Präsident der Architektenkammer Niedersachsen, hatte kürzlich im Interview mit der NP bemängelt, dass Hannovers Bauverwaltung überlastet sei und es „keine verlässlichen Zeiträume“ gebe, in denen Baugenehmigungen erteilt würden. Er forderte deshalb eine Aufstockung des Personals in der Verwaltung.

Strenge Vorgaben: Ein Viertel der Bausumme für die Tiefgarage

Die Stadt hat das auch zugesichert. Sie machte für die Verzögerungen zum Teil aber auch die Qualität der von Architekten eingereichten Bauanträge verantwortlich. Ein Vorwurf, den Ostland-Vorstand Wahl für sein Unternehmen zurückweist. Die Qualität der Unterlagen, die man im Umland sowie in Hannover einreiche, sei die Gleiche, versicherte er. Trotzdem dauerten die Genehmigungen in Hannover deutlich länger.

3,8 Millionen Euro hat die Ostland in das Gebäude an der Velberstraße investiert. Davon habe man allein rund eine Million für den Bau einer großen Tiefgarage unter dem Haus ausgeben müssen, rund ein Viertel der Bausumme. Auch das ein Punkt, der Unternehmensvorstand Wahl ärgert. Denn nur ein kleiner Teil der Bewohner des Hauses verfüge tatsächlich über ein Auto. Wahl forderte eine Entschärfung der strengen Genehmigungsvorgaben. Sonst werde es „immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum in Hannover zu schaffen“, warnte er.

Künstler gestaltet Hommage an Kurt Schwitters

Immerhin scheinen sich die Bemühungen an der Velberstraße gelohnt zu haben. „Ein gutes Projekt für Linden“ sieht darin Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube. Denn neben der Krippe ist in dem Gebäude auch eine Wohnprojektgruppe untergekommen, die auch über Gemeinschaftsräume verfügt.

Durch die Schließung der Baulücke verschwand ein Kunstwerk am Nachbarhaus, das eine Hommage an den berühmten Künstler Kurt Schwitters war. Die Ostland beauftragte allerdings den Streetart-Künstler Joy Lohmann, ein neues an der Front ihres Hauses zu verwirklichen. „Wir wollten dem Stadtteil etwas zurückgeben“, erklärte Ostland-Vorstand Wahl.

