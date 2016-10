Hannover

In Niedersachsen gehen die Herbstferien zu Ende. Ausgerechnet an diesem Wochenende muss allerdings rund um Hannover mit starken Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Autobahnen 2 und 7 werden nachts voll gesperrt. Auf der B 65 gibt es mehrere Umleitungen.

Hannover. Wegen der Errichtung von Schilderbrücken wird die A 7 am Kreuz Hannover-Ost in Richtung Kassel von Freitag ab 20 Uhr bis etwa sechs Uhr am Sonnabend gesperrt. Der Verkehr wird ab dem Kreuz Kirchhorst über die A 37 zum Kreuz Buchholz geleitet.

Auf der A 2 in Richtung Berlin wird der Verkehr ab Sonnabend um 20 Uhr bis sechs Uhr am Morgen ebenfalls ab dem Kreuz Buchholz bis zum Kreuz Kirchhorst über die A 37 zurück zum Hannover-Kreuz-Ost geleitet. Durch die neuen digitalen Schilder soll vor allem die Sicherheit auf der vielbefahrenen A 2 erhöht werden.

Die B 65 ist voraussichtlich bis 15. November zwischen den Anschlussstellen Anderten und Kirchrode nur einspurig befahrbar, weil die Fahrbahndecke erneuert wird. In Richtung Lehrte kann die Tankstelle in dieser Zeit nicht angefahren werden. Autofahrer, die von Lehrte nach Kirchrode wollen, sollten die B 65 bereits in Anderten verlassen. In umgekehrter Richtung wird der Weg über die Brabeckstraße in Kirchrode empfohlen. Mit Verkehrsbehinderungen sei trotzdem zu rechnen, so die Landesverkehrsbehörde.

Ab Montag folgen dann Bauarbeiten an der B 65 im Bereich der Bornumer Straße - dort wird an der Brücke gearbeitet. Auch hier kann es drei Wochen lang zu Behinderungen kommen.