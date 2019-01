Hannover

Betroffen sind in den kommenden Tagen diese Strecken:

S 51 Seelze– Hannover–Springe– Hameln: Von Montag, 7. Januar, 4.30 Uhr bis Sonntag, 10. Februar, 20 Uhr gibt es keinen Halt in Ronnenberg (Richtung Weetzen). Die S-Bahnen der Linie S 1 von Minden bis Haste halten in Richtung Weetzen, jedoch nicht in Ronnenberg. Als Ersatz von und zu dem ausfallenden Halt fahren Busse zwischen Empelde und Ronnenberg. Reisende ab Ronnenberg in Richtung Weetzen fahren mit einem der Busse zunächst nach Empelde und nutzen von dort die Züge der Linie S1 in Richtung Haste.

Die S-Bahnen der Linie S 2 von Haste nach Nienburg fallen zwischen Hannover-Linden/Fischerhof und Haste aus. Als Ersatz zwischen Bad Nenndorf und Haste verkehren von Montag bis Freitag vereinzelt Busse (6.45 bis 8 Uhr und 15.45 bis 18.15 Uhr).

Die S-Bahnen der Linie S 21 von Hannover bis Barsinghausen fallen zwischen Hannover Hauptbahnhof und Barsinghausen aus. Als Ersatz verkehren von Montag bis Freitag vereinzelt Expressbusse (6 bis 8.45 Uhr und 16 bis 18.45 Uhr) zwischen Weetzen und Barsinghausen mit Zwischenhalt in Wennigsen ( Deister). In Weetzen besteht Anschluss zwischen den Bussen und den S-Bahnen der Linie S 5 von/nach Hannover Hbf.

Die S-Bahnen der Linie S 51 von Seelze bis Hameln fallen zwischen Hannover Bismarckstraße und Hameln aus.

Von NP