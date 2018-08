Hannover

Linie 10 fährt durch den Tunnel

Die Linie 10 fährt wie im Nachtsternverkehr zwischen der Haltestelle „Glocksee“ und der Haltestelle „Hauptbahnhof“ durch den Tunnel. Über die Haltestellen „Goetheplatz“ (Tiefbahnsteig), „Humboldtstraße“, „Waterloo“, „Markthalle“ und „Kröpcke“ geht es zum „Hauptbahnhof“. Die im Innen-stadtbereich liegenden Haltestellen „Clevertor“, „Steintor“, „Hauptbahnhof/Rosenstraße“ und „Hauptbahnhof/ZOB“ entfallen.

Linie 17

Die Linie 17 endet an der Haltestelle „Glocksee“. An der „Humboldtstraße“ besteht die Möglichkeit in die Linie 10 in Richtung Innenstadt umzusteigen.

Die Fahrgäste werden mit Anzeigen, Aushängen und Durchsagen informiert.

Fahrgäste können ihre KurzstreckenTickets während der Umleitung auch für mehr als drei Haltestellen nutzen, sofern ihr Fahrtziel ohne die Umstellung innerhalb von drei Haltestellen erreichbar gewesen wäre.