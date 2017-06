Rund um den Pferdeturm wirds in den kommenden Wochen eng.© Wilde

Verkehr

Die Infra kündigt umfangreiche Bauarbeiten rund um den Pferdeturm an - Dienstag gehts schon los. Verkehrsbehinderungen sind unvermeidlich.

Hannover. Die Stadt gestaltet den gesamten Straßenraum von der Berckhusenstraße über die Kirchröder Straße bis zum Pferdeturm neu. Der Abschnitt Berckhusenstraße bis Einmündung Kirchröder Straße ist bereits im September 2016 fertiggestellt worden. Nun beginnen die Arbeiten im Bereich Kirchröder Straße in Richtung Pferdeturm.

Für die Neugestaltung ist es erforderlich, die Gleise in dem Streckenabschnitt anzupassen. Ferner nimmt die infra diese Maßnahme zum Anlass, die dringend notwendige Grunderneuerungen im Bereich Pferdeturmkreuzung bis zur Clausewitzstraße in einem Zuge mit durchzuführen.

Am Dienstag, 6. Juni 2017, beginnen die Arbeiten im Bereich Scheidestraße bis Pferdeturm. Vom 19. Juni an beginnen die Arbeiten darüber hinaus bis zur Clausewitzstraße.

Die jeweils gleisanliegenden Fahrspuren werden gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird teils einspurig an der Baustelle entlang geführt.

Von Sonnabend, den 1. bis Sonntag, 9. Juli wird der Stadtbahnverkehr eingestellt. Es verkehren Busse als Ersatz. In dieser Zeit wird auch am Großen Hillen und im Bereich der Haltestelle Tiergarten gebaut. Das Überfahren der Gleise für die Linksabbieger auf der Pferdeturmkreuzung ist von Ende Juni an für etwa zwei Wochen nicht möglich, die Überfahrt Kleestraße wird für etwa drei Wochen gesperrt.

Die Maßnahme wird großräumig beschildert und angekündigt. Trotzdem ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Ab September 2017 erfolgt der Umbau der Straße und Nebenanlagen durch die Stadt Hannover.