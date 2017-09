HAT ÜBERLEBT: Die Fledermaus auf der Fensterbank.

Tiergeschichte

„Batman“ stirbt im Amtsgericht

Sie waren wohl auf der Suche nach Wasser. Im Amtsgericht Hannover starben am Wochenende vier Fledermäuse in einer Toilette. Ein Tier konnte von einem Mitarbeiter am Montag gerettet werden. Ob es überlebt hat? Bei der Rettung der vom Aussterben bedrohten Fledermäuse muss man einiges beachten.