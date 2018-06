Hannover

Nun gehe es darum, den Tatverdacht zu untermauern - oder zu widerlegen, sagt Oberstaantsanwalt Thomas Klinge. Dazu werde es vor allem kriminaltechnische Untersuchungen geben, etwa eine DNA-Analyse, Wohnungen werden auf Spuren untersucht. Das dauere die kommenden Tage und Wochen an.

Am Sonntag hatten Spaziergänger die Leiche der 16-jährigen Anna-Lena an einem Gehweg in Barsinghausen gefunden. Das Mädchen war getötet worden. Ein 24-Jähriger konnte am Montagabend festgenommen werden, er ist am Dienstagabend einem Haftrichter vorgeführt worden. Wegen des Verdachts auf Totschlag sitzt er nun in Untersuchungshaft.

eva