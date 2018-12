Hannover

Früher war mehr Lametta, das wissen wir spätestens seit Loriot. Heute ist mehr Plastik. Und das nicht nur, aber besonders viel zur Weihnachtszeit. Die Schaufenster quellen über vor lauter Geschenkartikeln – sehr viel davon aus Kunststoff. Wohlriechende Duschgels für die Liebste, Playmobil und Barbies für den Nachwuchs, Plastikspielzeug für den Hund. Das Ganze natürlich schick verpackt in Hochglanzgeschenkpapier, mit Plastikband in Glitzerfarben.

Nicht die Welt von Barbara Olze. Die 34-jährige Veranstaltungskauffrau aus der Nordstadt „entzieht sich dem Konsumwahnsinn in der Vorweihnachtszeit fast vollständig“. Und wirkt sehr zufrieden dabei. Die Zumutung, alles Neue sofort und unbedingt haben zu müssen, den Stress des Supereinkaufs – das tut sie sich nicht an. Und damit auch nicht der Umwelt. „Es ist nicht so, dass ich gar kein Plastik habe, aber ich versuche eben, meinen Besitz auf das Essenzielle zu beschränken. Wenn ich überflüssige Dinge nicht kaufe, muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, wie sie verpackt sind.“

Junges Gemüse: Frische Sachen besorgt sich Olze am liebsten auf dem Markt. Quelle: Frank Wilde

Barbara Olze ist keine Fundamentalistin, der anderen den Spaß am Konsum verleiden möchte. Aber sie würde sich schon wünschen, dass alle einfach vor dem Kauf darüber nachdenken, was sie konsumieren, warum und was sie damit der Umwelt antun. „Ich habe vor acht Jahren im Caterer- und Gastronomiebereich gearbeitet und im Sommer zur WM Massen an Grillfleisch ausgegeben – bis ich es satt hatte.“ Sie versuchte daraufhin, für einige Zeit vegetarisch zu leben. Und lebt heute sogar vegan. „Über die Frage der Ernährung ist man dann auch schnell beim Faktor Umwelt.“

Luftdicht verschlossen: Geürze bewahrt die Projektmanagerin in Gläsern auf –sie behalten so lange ihr Aroma Quelle: Frank Wilde

Vegan, vegetarisch oder mit Fleisch – eingekauft werden muss immer. Zu Weihnachten gibts einen Festtagsschmaus, für Barbara Olze gilt aber auch dann das Motto: „Möglichst saisonal und regional. Was nützt ein Apfel im Bioladen, wenn er aus Übersee kommt? Dann kaufe ich lieber das Obst, das gerade Saison hat, aus der Region. Am liebsten auf dem Markt. Und auch im Loseladen in der Südstadt.“ Denn die Plastiktütenflut ist dank teurer gewordenen Mülltüten bereits zurückgegangen, aber verpackt wird in den Supermärkten noch immer alles – selbst wenn es wie Gurken, Orangen oder Bananen über eine natürliche Schutzschicht verfügt. Selbst wenn es im Bioladen liegt. Barbara Olze, die als Projektmanagerin für das Umweltzentrum auch entsprechende Schulungen gibt, nimmt ihre Verpackung von daheim einfach mit. Gemüse und Obst vom Bauernmarkt gehen ins grüne Stoffnetz, Dips und Aufstriche ins Glas, und selbst der heiße Snack von nebenan kommt ins Glasgefäß mit – ja – schon häufig verwendeter Plastikhaube. „Wenn ich mir das Essen von Asiaten hole, lasse ich dies einfach umfüllen. Da habe ich teils schon in ratlose Gesichter geschaut“, erzählt sie lächelnd.

Abgeschminkt: Olze entfernt Make-up mit Olivenöl. Quelle: Frank Wilde

Eine Plastiksteuer würde beim Umdenken helfen, weiß die Projektleiterin im Umweltzentrum. Und sieht dennoch die Verantwortung nicht in der Politik, sondern beim Einzelnen.

Plastik sparen geht nämlich auch im Hygienebereich. Seife zum Duschen und Haarewaschen, „die gibt es in manchen Drogerien sogar schon ohne Umverpackung“. Weniger Schminke, aber wenn Mascara, dann wird die Farbe abends plastikfrei entfernt: mit Olivenöl. Das sich übrigens auch mit Salz oder Zucker zu einem wunderbare Körperpeeling anrühren lässt – „handelsübliche Peelings bestehen aus Mikroplastik“. Und statt Zahnpasta aus der Tube gibt es Zahnpastatabletten im Glas.

Verpackung selber basteln

Aber wie hält es Barbara Olze denn nun zur Weihnachtszeit? „Wenn ich schenken möchte, dann tue ich das bewusst und überlegt und verschenke viel lieber Erlebnisse als Dinge.“ Und das durchaus in ansprechender Verpackung: „In lustig gestaltetem Zeitungspapier, in selbstgebastelten Verpackungen oder auch in hochwertigen schönen Papier, das mehrfach verwendet werden kann.“ Sie weiß: Jutebänder und Jutesäcke nehmen auch den Kindern keinen Spaß am Geschenkeauspacken. Ihre Schwester beispielsweise würden ihren Kindern lieber einen „Herzenswunsch erfüllen, anstatt zu Weihnachten eine Geschenkeschlacht zu veranstalten“. Denn eines versteht man auch, wenn man klein ist, wenn man nicht vegan lebt und wenn man eigentlich mal ganz gern Shoppen geht: „Wenn wir uns alle etwas mehr einschränken“, sagt die 34-Jährige, „tut das nicht weh und hätte einen riesigen Effekt“.

Mehr Müll an den Feiertagen Im vergangenen Jahr kamen allein in der Region Hannover 688 829 Tonnen Abfall zusammen. An den Feiertagen fallen bundesweit rund 20 Prozent mehr Müll an, schätzt die Deutsche Umwelthilfe. Und nicht nur das: Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft steigt der Stromverbrauch eines Haushalts am ersten Weihnachtsfeiertag um rund ein Drittel. Plastikmüll wird laut Entsorger Aha auch in Hannover zunehmend ein Problem. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen im Stadtgebiet 10 644 Tonnen Leichtverpackungen in den gelben Säcken eingesammelt – das mache 20 Kilogramm pro Einwohner. Nicht eingerechnet sind dabei die Ver­packungen, die in den Mülleimern landen oder achtlos weggeworfen werden. So kommt nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft jeder Deutsche im Durchschnitt auf 37 Kilogramm Verpackungsmüll im Jahr. Das Weihnachtsfest mache da­bei vieles noch schlimmer, erklärt Carolin Bohn, Politikwissenschaftlerin an der Wilhelms-Universität in Münster: „Wenn sich das eigene Kind ein Plastikspielzeug wünscht, das die Freunde auch alle haben, will es das nachhaltige Holzspielzeug wahrscheinlich einfach nicht.“ Es gebe ein bestimmtes Bild davon, wie ein „richtiges“ Weihnachten aussehen muss. An den Feiertagen laste daher ein großer Druck auf den Menschen, Umweltschutz stehe da oftmals hintenan.

Von Petra Rückerl