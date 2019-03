Hannover

Hunderte Beschäftigte von Banken haben sich am Donnerstag an einem Warnstreik und einer Demonstration durch die hannoversche Innenstadt beteiligt. Die Gewerkschaft Verdi sprach von 500 Protestierenden, die Polizei von rund 350. Wegen des Ausstands blieb die Niederlassung der Commerzbank an der Theaterstraße den ganzen Tag geschlossen.

Laut Verdi-Fachbereichsleiter Jörg Reinbrecht legten neben Mitarbeitern der Commerzbank auch Beschäftigte von LBS-Nord, N-Bank, Uni-Credit, ING, sowie von der Nord/LB die Arbeit ganztägig nieder. Die meisten Demonstranten kamen demnach von der Nord/LB, der LBS und der ING.

Zur Galerie Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag zum Warnstreik in Hannover aufgerufen.

Mit dem Warnstreik soll im aktuellen Tarifstreit der Druck auf die Arbeitgeberseite erhöht werden. Diese hätte es auch in der zweiten Verhandlungsrunde abgelehnt, über die Verdi-Forderungen überhaupt nur zu verhandeln, sie wollen, dass die Gewerkschaft die Gehaltsforderung herunterschraubt und auf alle weiteren Forderungen verzichtet. Verdi fordert für die rund 20.000 Beschäftigten in Niedersachsen (rund 5000 in der Region Hannover) ein Lohnplus von sechs Prozent, eine Erhöhung der Azubi-Vergütung um 100 Euro, sechs bezahlte Entlastungstage sowie einen verbindlichen Anspruch auf Weiterbildungsmaßnahmen.

„Bei den Gehältern gibt es einen erheblichen Nachholbedarf“, sagte Verdi-Mann Reinbrecht. Die Tarifabschlüsse im Bankgewerbe seien in den vergangenen Jahren hinter der allgemeinen Lohnentwicklung zurückgeblieben.

In den kommenden Wochen sollen bundesweit weitere Aktionen folgen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 11. April statt.

Von Inken Hägermann