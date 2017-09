Bald ist Wochenende

Tagesvorschau

Und schon ist die Woche fast wieder um. Das ist heute in Hannover wichtig.

Hannover. Heute startet um 10 Uhr das Herbstfestival in Herrenhausen. Im Gorgengarten gibt es Accessoires, Pflanzen, Deko und Mode zu kaufen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Karten für Erwachsene kosten neun Euro, ermäßigt sieben Euro. Kinder unter zwölf Jahre haben freien Eintritt. Noch bis Sonntag findet jeweils von 10 bis 18 Uhr das Festival statt.

Das Ihme-Zentrum erstrahlt heute und morgen in neuen Licht. Bewundern können Sie die "Ihme-Vision" im Ihme-Park am Peter-Fechter-Ufer. Los geht es um 18 Uhr. Am Samstag schon um 15 Uhr.

Säureopfer Vanessa Münstermann gibt nach einem halben Jahr einen Einblick in ihren Verein "AusGezeichnet". Die 28-Jährige ist im Gesicht schwer entstellt, seit ihr Ex-Freund sie im Februar 2016 mit Rohrreiniger übergoss.

Angela Merkel macht heute Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Es sind Proteste angekündigt.

Wetter

Heute sollten Sie den Regenschirm nicht vergessen. Dunkle Wolken hängen bei maximal 16 Grad über der Stadt.

Blitzer

Geblitzt wid heute an der Friedrich-Ebert-Straße und in Uetze.