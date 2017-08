Bis zu einer Stunde Verspätung gibt es derzeit im Fernverkehr Berlin - Hannover.© dpa (Symbolbild)

Zugverkehr

Bahnstrecke Hannover - Berlin gesperrt

Zwei Brände in Bahnanlagen im Großraum Berlin haben den Zugverkehr in Richtung Hannover und Hamburg getroffen. Die Strecken Berlin-Hannover und Berlin-Hamburg seien gesperrt, Züge würden über Magdeburg umgeleitet, teilte die Deutsche Bahn am Sonnabend mit.