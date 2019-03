Dedenhausen

Der Vorfall soll sich zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr am Freitag ereignet haben. Die Sprengkraft war allerdings nicht stark genug, um an das in dem Automaten gelagerte Geld zu kommen. Die unbekannten Täter entkamen daraufhin ohne Beute.

Wie hoch der an dem Automaten entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Seit Ende 2018 wurden in der Region Hannover nun bereits zwölf Automaten gesprengt.

Von mrx