Hannover

Der Arbeiter soll einen noch nicht durchgefahrenen Zug fälschlicherweise als bereits durchgefahren vermerkt und eine Behelfsschranke vorzeitig geöffnet haben. Ein daraufhin auf die Gleise fahrender Lkw wurde von dem heranrasenden Zug erfasst, der 59-jährige Fahrer starb.

Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, die den fatalen Unfall auf dem Übergang untersucht hat, hat bereits fünf dringende Empfehlungen für mehr Sicherheit an die Bahn gerichtet. In den vergangenen beiden Jahren nämlich wurden deutschlandweit in rund 90 Fällen fälschlicherweise Bahnschranken geöffnet, obwohl kurz darauf Züge vorbeirauschten, heißt es in dem Untersuchungsbericht. Unfälle und Tote gab es nur deshalb nicht, weil gerade kein Auto über den Übergang fuhr. In wenigen Fällen konnten die Züge auch vor den offenen Schranken stoppen. Der Risikofaktor war in allen Fällen der Mensch, Sicherungsposten und Stellwerksbeamte machten Fehler.

Missverständliche Kommunikation

Auch zum Start der Gerichtsverhandlung in Neustadt bestätigte sich die Feststellung der Bundesbehörde, dass neben dem fehlerhaften Handeln des Schrankenpostens auch unsorgfältige telefonische Meldungen der benachbarten Stellwerksbeamten den Unfall begünstigt haben.

Beklemmende Momente im Gerichtssaal, als die Tonaufzeichnung der missverständlichen Kommunikation zwischen den Fahrdienstleitern der beiden benachbarten Stellwerke Neustadt und Hagen und dem Sicherungsposten an der Schranke im Ortsteil Eilvese abgespielt wird. „Der war 41, der wird aber eh ausgebremst, der rollt jetzt gerade hier so durch, das wird dann 42“, sagt der Stellwerksbedienstete in der Ortschaft Hagen auf die Rückfrage des wegen zweier fast zeitgleicher Zugmeldungen verwirrten Schrankenpostens. Die Zahlen beziehen sich auf die Minutenangaben zur Fahrt eines Zuges.

„Dann kommen jetzt zwei von Hagen so gleich?“, fragt der Schrankenposten nach, um sicher zu gehen, von welcher Seite die Züge kommen. „Genau“, antwortet der Bahner. Die letzte Antwort ist falsch, die erste missverständlich, weil er einen durchfahrenden Güterzug vor Augen hat, die Anfrage sich aber auf einen Regionalexpress bezieht, der tatsächlich aus der anderen Richtung kommt. Dreieinhalb Minuten später erfasst der Regionalzug mit Tempo 160 den Kleinlaster. „Hier ist Zug 4412, ich habe in Eilvese einen Lkw gerammt“, meldet sich der Lokführer. Er ist seitdem mit Panikattacken krankgeschrieben.

Sicherungsposten für Schließen der Schranke zuständig

Die Behelfsschranke war damals eingerichtet worden, weil die automatische Bahnschrankenanlage modernisiert wurde. Vorübergehend war deshalb der Sicherungsposten einer externen Firma für das Schließen der Schranken zuständig. In dem Regionalexpress von Hannover nach Bremerhaven wurden 14 der 350 Reisenden leicht verletzt. Es gab 800 000 Euro Schaden. Anfängliche Ermittlungen auch gegen den Stellwerksbediensteten wurden eingestellt, können nach Angaben der Richterin aber wieder aufgenommen werden.

Der Verteidiger des Angeklagten aus Salzwedel (Sachsen-Anhalt), der zuvor 16 Jahre lang ohne Zwischenfälle für Bahnsicherungsfirmen gearbeitet hat, spricht von einem Organisationsverschulden der Deutschen Bahn, das angewandte System sei in hohem Maße fehleranfällig und die DB setzte verfügbare technische Hilfsmittel nicht ein. Der Anwalt greift die Sicherheitsforderungen der Bundesbehörde für Bahnunfälle an die Bahn auf: Abgesichert werden müsse die Arbeit der Schrankenposten von einem technischen Nachwarnsystem, dass eine Notschließung der Schranken bei einem Fehler und Versagen des Streckenpostens veranlasst. Dieses System befindet sich bei der Bahn in der Erprobung.

Wie auch die Bundesbehörde bringt der Verteidiger auch den vollkommen unzulässig eingerichteten Arbeitsplatz des Hilfsschrankenpostens zur Sprache, den der zerknirscht wirkende Angeklagte zu Beginn beschrieben hat. Ein Stapel Paletten, darauf ein Schreibblock und das Meldebuch - das ist alles. Eine Arbeitsbude mit Stuhl etwa war nicht vorhanden. Für den kommenden Verhandlungstag will der Verteidiger, dass ein Experte der Bundesbehörde zu der Sicherheitsproblematik an Bahnübergängen mit Posten befragt wird.

von Michael Evers