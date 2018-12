Hannover

Der Duft von Zimt und Gewürznelken lag in der Luft – das frische Gebäck war schon zu riechen, bevor der Lagerverkauf überhaupt zu sehen war. Kein Wunder also das etliche Familien ihren Sonnabend im Bahlsen-Firmensitz verbrachten. Der Keks-Konzern öffnete am Wochenende seine Türen für den guten Zweck.

„Wir wollten zum Jubiläum etwas Neues wagen“, sagt Firmensprecher Chrstian Bahlmann. Seit 30 Jahren verkauft Bahlsen in der Adventszeit Kekse auf dem Opernplatz. Ein Teil des Erlöses wird gespendet – in diesem Jahr an den Verein Trauerland.

Zwischen Zukunft und Vergangenheit

„Die Menschen sind mit uns aufgewachsen, jetzt sollen sie auch einen Blick hinter die Kulissen werfen können“, erklärt Bahlmann. Eine Zeitreise durch die vergangenen 129 Jahre. Wie sah die Weihnachtskeksdose in den 1960er Jahren aus? Und wie 1990?

Doch nicht nur die Vergangenheit war Thema, die Besucher bekamen auch Einblick in das Kekslabor und damit in die Zukunft des Unternehmens. Durch eine Glasscheibe konnten sie die Mitarbeiter dabei beobachten, wie sie neue Keks-Kreationen entwarfen. „Die Fassade ist altehrwürdig und auch unsere Geschichte, aber in diesem Gebäude treffen Historie und moderne Zukunft aufeinander“, zeigte sich Bahlmann überzeugt.

Was er damit meinte, wurde am 3-D-Drucker deutlich. Vor dem standen die Kinder Schlange, um ihren Leibniz-Keks mit Weihnachtsmotiven verzieren zu lassen. Emil (8) ist ganz begeistert: „Eben war der Weihnachtsbaum noch auf dem Computer und jetzt ist er auf dem Keks.“ Ein dünner Schokoladenstrahl bringt das Motiv auf das Gebäck.

Nicht die einzige Aktion, die den Kleinsten den Tag versüßen sollte. Sie konnten Weihnachtskekse selbst verzieren und auf dem Adventsmarkt dem weihnachtlichen Innenhof-Konzert von Antenne Niedersachsen lauschen.

Von Mandy Sarti