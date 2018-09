Hannover

Ein schwerer Tag für Schwimmer in Hannover: Die sieben Hallenbäder der Stadt bleiben am Dienstag aus betrieblichen Gründen geschlossen. Das teilte die Stadt am Montag mit.

Betroffen sind: Lister Bad, Misburger Bad, Naturbad Hainholz, Nord-Ost-Bad, Stadionbad, Stöckener Bad und Vahrenwalder Bad.

Von ewo