Isernhagen

Erneut ein Badeunfall: Am Freitagabend verunglückte ein 26-Jähriger am Kirchhorster See in Isernhagen. Er ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Mehrere Badegäste retteten den offenbar alkoholisierten Mann gegen 19.50 Uhr aus dem Wasser, nachdem er das Bewusstsein verloren hatte und untergegangen war.

Der 26-Jährige hatte sich vor dem Unglück nach Zeugenaussagen stark alkoholisiert in einer Gruppe am Ufer des Sees aufgehalten, als ihn ein 13-jähriger Junge von einem Steg aus ins Wasser schubste. Nachdem der 26-Jährige kurzzeitig wieder an die Oberfläche gekommen war, ging er erneut unter – dieses Mal, ohne wieder aufzutauchen.

Drei Jugendliche (14, 16 und 17 Jahre alt) schalteten sofort und zogen den Mann aus dem Wasser. Zwei weitere Ersthelfer (51 und 53 Jahre alt) begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, bevor der 26-Jährige in einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert wurde.

Wie es dazu kam, dass der 26-Jährige sein Bewusstsein verlor, versucht die Polizei derzeit noch zu klären. Auch welche Rolle der 13-Jährige bei dem Unglück spielte, wird noch untersucht. „Der Schubser scheint aber nicht zwangsläufig ursächlich dafür zu sein, dass der Mann nicht mehr an die Oberfläche kam“, sagt Polizeisprecher Thorsten Schiewe. Für eine Gewalttat gebe es derzeit zumindest keine Hinweise, ohnehin sei der Junge mit 13 Jahren strafunmündig.

Das jüngste Unglück ist bereits der siebte Badeunfall diesen Sommer im Raum Hannover. Experten warnen davor, mit dem aufgeheizten Körper ins kalte Wasser zu springen. Der Kreislauf werde durch den Temperaturunterschied von bis zu 15 Grad erheblich belastet.

Von Simon Polreich