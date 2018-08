Hannover

Am Freitagabend verunglückte ein junger Mann am Kirchhorster See. Noch am Seeufer musste der junge Mann reanimiert werden. Danach wurde er umgehend in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht.

Kirchhorster See: Hier verunglückte ein junger Mann. Quelle: Christian Elsner

Um den Unfallort vor Schaulustigen absichern zu können, forderte die Feuerwehr Polizeiunterstützung an. Möglicherweise wurde der junge Mann geschubst und kam im Wasser unglücklich auf, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Die Polizei ermittelt in dieser Frage.

Von Sönke Lill