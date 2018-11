Hannover

Die Backstreet Boys kündigten jetzt mit der DNA World Tour ihre größte Arenatour seit 18 Jahren an. Innerhalb von drei Monaten treten sie in Europa und Nordamerika auf, darunter auch am 21. Mai in der Tui-Arena in Hannover. Einlass ist um 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Das neue Album der Boyband „DNA“ wird am 25. Januar 2019 veröffentlicht. „In den 26 Jahren seit unserer Gründung mit allen Höhen und Tiefen mussten wir lernen, dass es nicht um den Einzelnen geht, sondern um das Wohl der Band“, erklärt Howie D. „Das ist es, was ich an dem Album liebe“, ergänzt Kevin Richardson. „Wir haben alle unsere Einflüsse und Stile zu einer einheitlichen Arbeit verbunden. Diese Songs repräsentieren, wer wir als Individuen und wer wir als Band sind. Es ist unsere DNA. Wir sind wirklich stolz darauf.“

Der allgemeine Vorverkaufsstart für die Tickets beginnt am Freitag, 16. November um 10 Uhr.

Von NP