Hannover

1,90 Meter groß, Sixpack und strahlend grüne Augen: Andrej Mangold, Basketballer und Gründer einer Kaugummimarke, sucht in der RTL-Show „ Bachelor“ ab Mittwoch, 2. Januar (20.15 Uhr), eine neue Liebe.

Zusammen mit 20 jungen Frauen reist Mangold für mehrere Wochen nach Mexiko. Ob er – anders als so manche Kandidaten vor ihm – eine Liebe von Dauer findet? Der 31-Jährige ist optimistisch.

Wie Mangold hofft, in der Sendung eine Frau für’s Leben zu erkennen, hat er jüngst im Interview mit dieser Zeitung erzählt. Er werde natürlich schwierig werden, weil für die einzelnen Frauen so wenig Zeit ist, sagte er. „Ich werde da wohl auf mein Bauchgefühl hören müssen. Nach dem werde ich bei den Entscheidungen gehen.“

Ab dem 2. Januar werden wieder Rosen verteilt – vom neuen Bachelor Profi-Basketballer Andrej Mangold. Das sind die Kandidatinnen.

Sportfreak und Start-up-Gründer

Vor seinen 57.000 mutmaßlich mehrheitlich weiblichen Instagram-Followern, inszeniert sich der neue „ Bachelor“ als Mischung aus Sportfreak, Weltenbummler und Start-up-Gründer. Auf einem Foto grinst er nach einem Basketball-Turnier in Shanghai mit Medaille im Mund in die Kamera; im Hotelpool auf Bali glänzen seine Brustmuskeln in der Sonne. Und vor dem Hinsetzen beim Geschäftstermin knöpft er sich – ganz Profi – das Sakko auf.

Nicht nur als „Instamodel“ – ein Hashtag, der sich unter vielen seiner Fotos findet, stand Andrej schon vor der Kamera. Auch in der Vox-Sendung „Höhle der Löwen“ war er zu sehen. Der Deal für seine Kaugummimarke über 250.000 Euro platzte später.

„ Bachelor “ fühlt sich mit Hannover verbunden

Was bei all den öffentlichen Auftritten und den mondän anmutenden Instagram-Motiven nicht auffällt: Andrej fühlt sich seiner Heimat Hannover sehr verbunden – auch weil er dort noch viele Freunde hat, wie er sagt. „ Hannover wird immer ein Rückkehr-Ort für mich sein“.

Christina Grass aus Hannover will den Bachelor erobern. Quelle: RTL

Ob seine künftige Freundin auf seine Heimat abfährt? Zumindest ist unter den 20 Kandidatinnen auch eine Frau, die aus Hannover kommt. Die 30-jährige Christina Grass arbeitet als Pharmareferentin in der Landeshauptstadt. 2016 hat sie den Titel Miss Norddeutschland geholt. Falls sie die Glückliche sein wird, muss sich Andrej in ihrem Leben jedoch mit Platz zwei abfinden. Denn wer immer an Nummer eins für sie stehen wird, sei ihr Pferd „Quebracho“, stellte sie vor Beginn der Show klar.

Man wird es sehen, wer am Ende die Richtige ist. Sie sollte unbedingt offen und ehrlich sein, findet Andrej. Sein langfristiges Ziel kennt der gelernte Versicherungskaufmann auch schon: Familie und Kinder. „Das ist auf jeden Fall die Perspektive, die ich mir selbst schaffen möchte.“

