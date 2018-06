Meine Stadt prozess - Azubi verprügelt Mitschüler mit Baseballschläger Kollegen beschrieben Vadim Z. (25) als sehr ruhig und zurückhaltend. Doch plötzlich schlug der Azubi grundlos mit einem Baseballschläger auf einen Mitschüler ein. Erst im Landgericht konnte die rätselhafte Attacke vollends aufgeklärt werden.

