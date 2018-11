Hannover

Am Dienstagabend ist aus bisher noch ungeklärter Ursache auf einem Hinterhof eine kleine Autowerkstatt nahe des Mittellandkanals in Brand geraten. Die Feuerwehr ist seit 21 Uhr mit einem Großaufgebot an der Marie-Jahn-Straße in der List im Einsatz um das Feuer zu löschen. Die Autowerkstatt mit drei Arbeitsplätzen stand nach Angaben von Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe bei Ankunft der Einsatzkräfte voll in Flammen. Ein Übergreifen auf das Nachbargebäude konnte die Feuerwehr jedoch verhindern.

Zur Galerie Die Feuerwehr Hannover muss in der List einen Vollbrand löschen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich nach ersten Informationen schwierig. Immer wieder musste sich die Feuerwehr zurückziehen, weil im Inneren offenbar mehrere Druckgefäße – vermutlich Gasflaschen – explodiert sind. „In der Garage befanden sich Schweißgeräte“, so Hoppe. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer von mehreren Seiten, auch mit Wasser aus dem Mittellandkanal. Wie hoch der Schaden ist und wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr wurden 12 Wagen – die sich in und vor der Werkstatt befanden – beschädigt, einige von ihnen brannten vollständig aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von NP