Hannover

Beim Böllern ist in der Silvesternacht ein Mann (29) in Oberricklingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Und so ist es passiert: Kurz nach Mitternacht zündete der Hannoveraner auf der Göttinger Chaussee nahe der Einmündung Wallensteinstraße Feuerwerkskörper an. Dabei befand er sich in der Mitte der Straße zwischen Sperrbaken, die die Fahrbahnen voneinander trennen. Anschließend machte er einige Schritte rückwärts, um sich vom Feuerwerk zu entfernen. Dabei bemerkte der 29-Jährige nach Angaben der Polizei nicht, dass sich aus Richtung Wallensteinstraße ein Mercedes näherte. Der Fahrer (48) konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Auto erfasste den Fußgänger.

Dabei wurde der 29-Jährige schwer verletzt. In Begleitung eines Notarztes wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Göttinger Chaussee in Fahrtrichtung Wallensteinsteinstraße gesperrt werden.

Von bm