Hannover

In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei in Empelde zwei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, kurz zuvor die Seitenscheibe eines parkenden Pkw eingeschlagen und verschiedene Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen zu haben. Auch ein Einbruch in ein Auto in Badenstedt wird den Verdächtigen zugeordnet.

Ein Anwohner der Bruchstraße hatte gegen 1 Uhr einen Knall gehört und zwei Personen beobachtet, wie sie durch die Seitenscheibe eines vor dem Haus abgestellten Hyundai mehrere Gegenstände aus dem Auto holten. Anschließend schlugen sie bei einem VW eine Seitenscheibe ein. Vor Ort trafen Polizeibeamten auf einen Mann und eine Frau, die sich auffällig nervös verhielten.

Eine Personenkontrolle ergab, dass die beiden mehrere offensichtlich gestohlene Gegenstände, Papiere und einen Bolzenschneider bei sich trugen. Auch Papiere eines Mercedes aus Badenstedt, der zum Zeitpunkt des Einbruchs in der Fränkische Straße abgestellt war, wurden bei den Verdächtigen gefunden.

Beide Festgenommenen sollen am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizeibeamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls aus Pkw ein. Zeugen und weitere Geschädigte von Autoaufbrüchen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Rufnummer 05109/517115 zu melden.

Von api