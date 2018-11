Hört man den Politikern oder Wirtschaftsbossen zu, könnte man denken, dass das autonome Fahren bereits in wenigen Jahren Realität sein wird. Schließlich gibt es in dem Bereich bereits eine Vielzahl an Technologien, die bereits in der Praxis getestet wurden.

Doch Tatsache ist: Ein selbstfahrendes Auto, in dem der Mensch im Stadtverkehr nicht auf dem Fahrersitz Platz nehmen muss, ist noch in weiter Ferne. Experten sagen, 20 bis 30 Jahre werde es noch dauern, bis wir Hände, Füße und Gehirn nicht mehr zur Fortbewegung benötigen. Derzeit nutzen die Autohersteller bereits eine breite Palette an Assistenzsystemen, die das Fahren erleichtern: Staupiloten, Einparkhilfen oder Fahrspurassistenten. Doch noch gilt: Der Fahrer muss jederzeit eingreifbereit sein.

Auf dem Weg hin zur autonomen Mobilität stehen auch noch eine Menge offener juristischer wie ethischer Fragen. Wie entscheidet ein Auto, wenn zwei Menschen auf der Straße stehen? Wer haftet bei einem technisch be­dingten Unfall? Bevor die Technologie serienmäßig auf deutschen Straßen unterwegs sein wird, werden diese Fragen noch beantwortet werden müssen.