WIRTSCHAFTSPOLITIK

Automatenbranche protestiert gegen Los-Verfahren

Per Los wurde in Niedersächsischen Kommunen entschieden, welche von zu nahe beieinanderstehenden Spielhallen zum 1. Juli schließen soll. Die entsprechende gesetzliche Regel dazu freilich soll jetzt erst durch den Landtag gehen und rückwirkend wirken. Dagegen wurde jetzt in Hannover lautstark protestiert – und der Ministerpräsident direkt angegriffen.