Autofahrer fährt Radfahrerin offenbar bewusst an

Polizei ermittelt gegen 19-Jährigen

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend in Hainholz eine gleichaltrige Radfahrerin offenbar bewusst angefahren, die junge Frau wurde dabei schwer verletzt. Täter und Opfer kennen sich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Hannover. Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend offenbar mit voller Absicht eine 19-jährige Radfahrerin auf dem Radweg am Rehagen (Hainholz) angefahren. Die junge Frau wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Mann nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Opfer und Täter kennen sich - beide sind Arbeitskollegen.

Die junge Hannoveranerin war nach Angaben der Polizei auf ihrem Fahrrad gegen 19.40 Uhr von der Meelbaumstraße kommend auf den aus ihrer Sicht linksseitigen Radweg in Richtung Burgweg eingebogen. Dabei bemerkte sie einen am rechten Rand parkenden VW Golf, der plötzlich über die gesamte Fahrbahn direkt auf sie zufuhr. Die Radfahrerin konnte dem Wagen nicht mehr ausweichen. Der Pkw erfasste die Frau. Anschließend setzte der Autofahrer seinen Golf zurück, kümmerte sich nicht um die Schwerstverletzte und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die 19-jährige Frau konnte selbstständig den Rettungswagen alamieren, der sie in ein Krankenhaus brachte. Die Hintergründe der Tat und wo sich der 19-jährige Arbeitskollege derzeit aufhält, sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den jungen Autofahrer wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer (0511) 109-5555 aufzunehmen

sp