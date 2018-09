Hannover

Einsatz für die Feuerwehr Hannover in der Nacht zu Donnerstag: ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte alarmiert, als er sah wie ein Wagen in Vinnhorst nahe der Brücke an der Friedenauer Straße in Richtung Brinker Hafen im Mittellandkanal unterging.

Verletzte gibt es allerdings nicht. „Bei unserem Eintreffen hat sich keine Person mehr an Bord des Fahrzeugs befunden“, sagt Feuerwehrsprecher Rainer Kunze.

Zur Galerie Die Feuerwehr Hannover versucht den Wagen zu bergen.

Die Bergung des Wagen gestaltet sich jedoch schwierig, da das Auto direkt im Fahrwasser des Mittellandkanals liegt – der Verkehr für die Schiffe ist eingestellt. Taucher versuchten einige Zeit Hebesäcke im Auto zu verankern, die mit Luft gefüllt werden, um den Wagen an die Oberfläche zu bringen. Mehrere Versuche waren allerdings bisher gescheitert, da die Luftsäcke immer wieder durch eine der Scheiben oder die Türen entkommen sind. Inzwischen hat die Feuerwehr den Wagen an die Oberfläche geholt und zum Hafenbecken geschleppt. Hier wird der Audi gerade mit einem Kran aus dem Wasser gehoben.

Warum der Wagen im Wasser landete, ist noch unklar. Nach ersten NP-Informationen soll der Zeuge wohl mehrere Männer beobachtet haben, die den Wagen in den Kanal gerollt haben und anschließend mit einem weiteren Pkw weggefahren sind.

