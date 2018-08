Ein bislang Unbekannter hat die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz an der Karmarschstraße (Mitte) in Hannover abgestellten Daimler Benz eingeschlagen und eine größere Geldsumme entwendet. Anschließend ist er mit der Beute in dem von seinem Komplizen gesteuerten VW Golf 4 geflüchtet.