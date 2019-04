HANNOVER

Die Hannover Messe forderte ihren Tribut von Jochen Köckler. Mit heiserer Stimme berichtete der Messechef am Freitag bei der Abschluss-Pressekonferenz, dass die zurückliegenden fünf Tage ein voller Erfolg gewesen seien. „Die Hannover-Messe hat gezeigt, dass sie die international wichtigste Plattform für alle Technologien rund um die industrielle Transformation ist“, erklärte er. 215 000 Besucher sind aufs Gelände geströmt, ein leichtes Plus gegenüber 2018 mit 210 000 Gästen, aber weniger als im direkten Vergleichsjahr 2017 (223 000). Einen neuen Rekord kann Köckler auch verkünden: Fast 40 Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland – so hoch war der Anteil noch nie.

Top-Besucherland: China

Top-Besucherland ist dabei China mit 7200 Gästen – das asiatische Land hat auch (nach Deutschland) die meisten Aussteller auf die Hannover-Messe geschickt. Es folgen die besucherstarken Nationen Niederlande (5900), Italien (3400) und die USA (3400). Aus dem Partnerland Schweden reisten 2600 Besucher an. „Dieser Rekordwert unterstreicht die internationale Bedeutung der Hannover Messe und belegt die Stärke des Industriestandorts Deutschland“, so Köckler.

Auch die Aussteller (insgesamt 6500) seien sehr zufrieden, sagte Gunther Kegel, Vize-Vorsitzender des Aussteller-Beirats. Für die Aussteller sei die Hannover Messe „als größte und wichtigste Industriemesse der Welt immer noch das Schaufenster der Zukunft“. Drei Viertel der 2500 befragten Unternehmen würden ihre Innovationen zuerst in Hannover präsentieren. „An diesem Ort kann man sich die technologischen Fortschritte in der Industrieproduktion am besten ansehen“, sagte Kegel.

Submessen laufen künftig unter der Marke Hannover Messe

Um auch künftig „immer besser zu werden“ ( Kegel), haben Aussteller und Messe seit vergangenem Jahr an einem neuen Konzept gefeilt: So sollen die Submessen, die bisher mit eigenem Namen während der Industrieschau stattfanden (beispielsweise die Logistik-Leitmesse Cemat), alle unter dem Dachnamen Hannover Messe laufen, um diese Marke weiter zu stärken. Zudem sollen mit einer neuen Geländebelegung und dem Fokus auf Transformation der digitalen Produktion die Zahl der Aussteller und Besucher um 20 Prozent gesteigert werden. „Wir als Aussteller stehen zu hundert Prozent hinter dem Konzept“, erklärte Kegel. Man müsse weg von der reinen Produktpräsentation und statt dessen zeigen, welchen Nutzen der Besucher von einer neuen Anwendung habe. Hintergrund für die Neuausrichtung sei nicht gewesen, dass das alte Konzept nicht funktioniert habe. Es handele sich um einen vorausschauenden Schritt: „Wir müssen uns stetig verändern, um besser zu werden“, erklärte Kegel.

Die nächste Hannover Messe wird vom 20. bis 24. April 2020 stattfinden, das Leitmotiv soll dann Industrial Transformation sein. Das Partnerland im kommenden Jahr ist Indonesien.

Von Inken Hägermann