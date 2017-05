RESTE: Wer sich sputet, kann jetzt Schnäppchen machen – Davideit verspricht hohen Rabatt.

© Fotos: Christian Behrens (2)

TRADITIONSHAUS

Aus für Modellbaugeschäft Georg Brüdern

Es war wohl eines der ersten seiner Art in Deutschland: Das Unternehmen Georg Brüdern Modellbau existiert seit über 100 Jahren in Hannover . Doch in wenigen tagen ist Schluss: Die Konkurrenz ist heute digital vertreten und hat den Kampf gewonnen.