Hannover

„Ich bin hier nie weggegangen“, sagt das Geburtstagskind sichtlich stolz. Auguste Peter ist fit. Sie lebt im Haus ihrer älteren Tochter Ilse. Die 80-Jährige kümmert sich um ihre Mutter. „Trotzdem hat sie noch ihre eigene Wohnung bei uns“, betont Ilse Noltemeyer. Bereits seit 30 Jahren ist Auguste Peter verwitwet, Mann Erich war großer Fußballfan. Und auch Auguste ist fußballbegeistert, glühende 96-Anhängerin. „Wenn Spieltag ist, fragt sie immer, wie Unsere gespielt haben“, sagt Tochter Ilse und lacht.

Um so alt werden zu können, war Auguste Peter in jungen Jahren viel unterwegs. Sie arbeitete in Hildesheim. Ihr Beruf ist schon so gut wie ausgestorben. Sie hatte Fahnenstickerin gelernt. „Ich bin jeden Tag bis Barnten mit dem Rad gefahren und von da aus mit dem Zug“ erzählt sie. Viel mehr Sport trieb sie sonst aber nicht. Womöglich sind es einfach gute Gene, denn auch ihre beiden Töchter Ilse (80) und Monika (75) sind noch topfit.

Auguste liebt ihren Garten

„Mein Garten war mein Ein und Alles“, sagt Auguste. „Auch heute gibt sie noch Anweisungen, wie was gemacht werden muss“ sagt Tochter Monika und lacht. Zur großen Feier kamen am Montag rund 60 Gäste. Mit dabei auch zwei Enkel und drei Urenkel.

Was ist das für ein Gefühl, 100 zu werden? „Zum 90. habe ich gesagt: Hundert möchte ich eigentlich nicht werden, aber wenn ich das noch schaffen sollte, naja, dann ist es eben so.“

Geschafft. Herzlichen Glückwunsch zum 100., Auguste Peter!

Von Timo Gilgen