Hannover

Zur geplanten Startzeit der Nazis, um 17 Uhr, hatte sich der Zug der NPD-Gegner von seinem Startpunkt vor dem Hauptbahnhof bereits am Steintor eingefunden. Die Polizei trennte mit mehreren Beamten, Hunden, Pferden und Einsatzwagen die Lager voneinander.

Lange hielt der „Frieden“ aber nicht. Nachdem die Neonazis unter musikalischer Einleitung durch Richard Wagners „Walkürenritt“ und gesäumt von Fahnen des Deutschen Kaiserreichs einige Worte verloren hatten, entriss ein Gegendemonstrant einem Redner das Mikrofon. Ein kurzer Tumult entstand, den die gepanzerten Beamten aber schnell im Griff hatten. Nach einer kurzen Unterbrechung folgten weitere Redebeiträge.

Inzwischen ist die Demonstration beendet.

Grund der Kundgebung: Die NPD wollte für den „Tag der deutschen Zukunft“ werben, der am 2. Juni in Goslar stattfindet. Rechte Parteien und Organisationen veranstalten seit zehn Jahren in unterschiedlichen Städten diesen Tag. Er gilt als größtes Vernetzungstreffen der deutschen Neonazi-Szene.

pol