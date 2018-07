Eine Rentnerin in Hannover ist in dieser Woche Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Täter, die als falsche Polizisten auftraten, brachten die Frau aus Anderten um eine Viertelmillion Euro. Eine Rekordsumme, die Ganoven in diesem Deliktsfeld in jüngerer Zeit im Bereich Hannover erbeutet haben.