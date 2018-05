Hannover

Es war ein sonniger Tag Anfang Juni 2017, mehr als 20 Grad warm, manchmal wehte ein ganz leichtes Lüftchen. Mirko S. (Name geändert) hatte gerade seine Tochter zum Sport in der Südstadt beim VfL Eintracht gebracht. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, das er am Rand der Hoppenstedtstraße geparkt hatte, war es vorbei mit der schönen Sommerstimmung: Ein mehrere Meter langer dicker Ast lag quer auf dem Dach des Wagens. Er muss wenige Augenblicke zuvor von einem Kirschbaum im nahen Grünstreifen abgebrochen sein – sozusagen aus heiterem Himmel. Jetzt reichte sein Anwalt Klage wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht gegen die Stadt ein. Mirko S. fordert knapp 3400 Euro Schadensersatz.

Die Stadt kontrolliert nach eigener Angabe regelmäßig die Bäume im Stadtgebiet – mindestens einmal im Jahr. Der Eigentümer des stark beschädigten Opels vermutet, dass siet bei der Kontrolle des Baums an der Hoppenstedtstraße geschlampt hat. Er forderte daher alsbald Akteneinsicht bei der Stadt – was diese ablehnte. Es bestehe keinerlei An­spruch darauf. Erst als Mirko S. vor dem Amtsgericht geklagt hatte, gab die Stadt in der Verhandlung auf Druck von Richter Michael Ufer nach (NP berichtete im März).

Offenbar hatte die Stadt aus gutem Grund die Akten unter Verschluss halten wollen: Lediglich ein sehr spärlich ausgefülltes Blatt dokumentiert die letzte Baumkon­trolle vor dem Astbruch – sie soll im Oktober 2016 stattgefunden haben. Schon kurz nach Erhalt des Dokuments sah Anwalt Thorsten Thabe genannt Stamm den Verdacht seines Mandanten bestätigt: „Das Blatt dokumentiert nicht ausreichend, dass der Baum richtig überwacht wurde. Ich kann nur jedem Bürger raten, sich in so einem Fall auf die Hinterbeine zu stellen und Akteneinsicht zu fordern.“

In der Tat wirft das Blatt mehr Fragen nach der Baumkontrollpraxis auf, als der Stadt lieb sein kann. Unter der Kategorie „Baumbestand wurde überprüft auf ...“ ist keine der vorgegebenen Möglichkeiten, wie etwa „Standsicherheit“ oder „Faulstellen“, angekreuzt. Auch unter „Maßnahmen erforderlich“ ist weder das Kästchen für „ja“ noch für „nein“ ausgefüllt. Lediglich der Punkt „Kontrolle durchgeführt“ ist angekreuzt. Zudem wurden neben den Zeilen handschriftlich Fragezeichen notiert. Anwalt Thabe genannt Stamm sagt dazu: „Hier kann nur vermutet werden, dass die zuständigen Sachbearbeiter des Fachbereichs Grünflächen und des Fachbereichs Recht und Ordnung den Dokumentationsmangel bemerkt haben.“

Doch nicht nur das. Die Gefahr des Astabbruchs hätte man seitens der Stadt auch anders erkennen müssen, ist sich der Anwalt sicher: Der Ast habe „noch zu Lebzeiten“ deutlich in die Hoppenstedtstraße hineingeragt und aufgrund von Wuchs und Dicke nicht die notwendige Stabilität gehabt. Entsprechende Bilder würde man vor Gericht vorlegen. Für ihn steht fest: „Die Stadt muss Bäume oder Teile derselben, die den Verkehr gefährden, entfernen. Wir zweifeln ausdrücklich an, dass der Kirschbaum einer ordnungsgemäßen Kontrolle unterzogen wurde.“

Die Stadt wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Während eines Rechtsstreites gebe man grundsätzlich keine Stellungnahme ab, ließ Sprecher Dennis Dix wissen.