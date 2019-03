Hannover

Dass Kinder in der Stadt öfter krank sind als Kinder auf dem Land, ist eines der Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendreport der DAK. Warum das so ist und was Eltern tun können, um die Gesundheit ihrer Kinder zu fördern – darüber sprach die NP mit Kinderarzt Thomas Buck.

Wie unterscheiden sich die Erkrankungen von Kindern aus Hannover und von Kindern aus dem ländlichen Raum? Mit welchen Erkrankungen kommen Kinder zu Ihnen in die Praxis?

Kinder aus Hannover leiden häufiger an schweren Allergien, Asthma und krankhaftem Übergewicht. Es treten aber auch vermehrt psychischen Erkrankungen wie Depressionen auf. Da gibt es auch Zusammenhänge. Bei krankhaftem Übergewicht steigt die Wahrscheinlichkeit beispielsweise um das Dreifache, an einer Depression zu erkranken. Das ist das Tragische.

Sie leiten die höheren Zahlen bei Stadtkindern unter anderem vom Bildungsstand der Eltern ab. Warum?

Da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang. Menschen ohne Bildungsabschluss finden Sie eher in städtischen Wohnghettos mit günstigen Mieten als auf dem Land. Häufig fehlt es bei der Gesundheitsprävention an der nötigen Bildung der Eltern. Das zeigt sich etwa bei Karies oder krankhaftem Übergewicht. Wenn die Eltern schon nicht wissen, wie man auf die Ernährung achtet oder die Zähne pflegt – wie soll das Kind es dann lernen? Ein weiteres Beispiel sind chronische Atemwegserkrankungen, die häufig durch Passivrauchen in der eigenen häuslichen Umgebung verursacht werden. Auch da spielt der Bildungsstand der Eltern eine Rolle. Als Kinderarzt macht mich das unendlich traurig.

Was können Eltern in Hannover tun, um die Gesundheit ihrer Kinder zu fördern?

Sie sollten für eine gesunde Ernährung sorgen. Bewegung ist ebenfalls sehr wichtig. Die Kinder ist der Stadt sollten auch mal mit dem Fahrrad zu Schule fahren, anstatt immer nur mit Bus oder Bahn. Auf dem Land wird mehr Fahrrad gefahren. Auch das kann ein Grund für die Zahlen in der Studie sein. Zudem sollten die Eltern die Nutzung von Smartphones und Tablets einschränken. Dass Rückenschmerzen immer öfter schon im Schulalter auftreten, ist zum Teil darauf zurückzuführen. Stattdessen brauchen die Kinder einen entspannenden Ausgleich zum stressigen Alltag. Da gibt es viele Angebote, zum Beispiel Yoga oder Achtsamkeitstraining.

Von André Pichiri