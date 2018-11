Hannover

Arzt Oliver S. (55) blieb der Verhandlung im Amtsgericht Hannover am Donnerstag fern. Er hatte sich krankschreiben lassen. Der Mediziner sollte sich wegen Urkundenfälschung verantworten. Amtsrichter Littger erließ Strafbefehl. Oliver S. muss 4900 Euro (70 Tagessätze) Geldstrafe zahlen.

Aus Sicht des Richters besteht ausreichender Verdacht, dass der Mann ein Schreiben der Ärztekammer Niedersachsen gefälscht habe. In diesem Schreiben vom September 2017 wurde Oliver S. der Eingang seiner Unterlagen zur Facharztprüfung bestätigt. Laut Anklage wollte der Arzt eine Facharzt-Praxis in Bückeburg (Kreis Schaumburg) übernehmen. Die Zeit drängte, also habe Oliver S. nicht mehr abgewartet, bis ihm die Ärztekammer den Empfang der Unterlagen quittierte. Das war erst am 31. Januar 2018 der Fall.

Desweiteren habe der Angeklagte weitere Zeugnisse von Krankenhäusern gefälscht. So sie die Benotung der Arbeitsleistungen zu Gunsten des Arztes verändert worden. In anderen Zeugnissen soll Oliver S. auch die Zahl der Behandlungen und Beschäftigungszeiten nach oben geschraubt haben.

Laut Auskunft seines Anwalts arbeitet der Angeklagte derzeit als Notarzt. Die Ärztekammer hat keine Kenntnisse über seine jetzige Tätigkeit. Der Niedersächsische Zweckverband zur Approbationserteilung werde nun prüfen, ob Oliver S. weiter als Arzt arbeiten darf, teilte ein Sprecher der Ärztekammer mit. Doch dazu muss der Strafbefehl erstmal rechtskräftig werden.

Von Thomas Nagel