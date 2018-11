HANNOVER

Im Saal Zehn des Fachgerichtszentrums Hannover kreist im Grunde alles um eine Frage. „Wer hat hier wen geschubst?“, fasst Arbeitsrichter Alexander von der Straten die Thematik zusammen. In dem Verfahren (AZ: 7 Ca 320/18) geht es um einen Streit zwischen zwei Kollegen im Stöckener Werk von VW Nutzfahrzeuge (VWN) und eine mutmaßliche körperliche Auseinandersetzung. „Das könnte auf jedem Schulhof passiert sein“, erläutert von der Straten.

Der strittige Vorfall ereignete sich am Abend des 3. August 2017, während der Spätschicht um kurz vor acht Uhr. Im Rohbau fällt dem langjährigen VWN-Werker Stefan U. ein Fehler an einer Karosse auf, den seiner Meinung nach Kläger Detlef E. (56) – ebenfalls seit Jahrzehnten bei VWN beschäftigt – verursacht haben soll. „Ihr mit Eurer Sauferei, ständig macht ihr Fehler“, soll U. in Richtung E. gerufen haben, berichtet der Richter. E. dazu: „Das war nicht bei uns, sondern woanders am Band passiert.“

Kurz darauf soll U. dann E. in Richtung Pausenraum gefolgt sein. Was danach geschah, ist umstritten. E. behauptet, U. habe sich von hinten genähert, er habe das nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen und erschrocken die Arme hochgerissen. U. sei in ihn hineingelaufen und habe sich anschließend „total theatralisch“ fallen lassen. U. wiederum (wegen einer Urlaubsreise nicht persönlich bei Gericht anwesend) erklärte, E. habe ihn geschubst. U. hatte kleinere Verletzungen an Schulter und Ellenbogen, konnte aber weiterarbeiten.

Das eigentliche Drama begann danach: E. hatte getrunken („nur zwei Bier in der Pause auf dem Parkplatz“), deswegen und wegen der Rempelei setzte ihn der Werkschutz vor die Tür, seinen Ausweis musste er abgeben. Als er am nächsten Tag wiederkam, wurde ihm mitgeteilt, dass er suspendiert sei. E. schaltete eine Anwältin ein, um gegen die Suspendierung vorzugehen, mit Erfolg: Eine Woche später durfte er wieder zur Arbeit. Außerdem zeigte er im Gegenzug U. wegen Verleumdung an und verklagte ihn auf Schadenersatz sowie Schmerzensgeld von 500 Euro – der Kollege sollte die Anwaltsrechnung (255 Euro) wegen der Suspendierung zahlen.

Das wollte U. nicht auf sich sitzen lassen, verlangte wiederum von E. die Begleichung seiner Anwaltskosten von rund 700 Euro, die sich durch die Verleumdungsanzeige ergeben hatte. Der Fall landete vor dem Arbeitsgericht, ein Gütetermin scheiterte.

In der mündlichen Verhandlung geht es dann schnell – obwohl ungeklärt bleibt, wer denn nun wen geschubst hat: Nach 40 Minuten sind beide Parteien bereit, sich auf einen Vergleich einzulassen – die Kollegen verzichten auf die gegenseitigen Ansprüche, jeder zahlt für sich selbst. „Das halte ich nach wie vor für das sinnvollste“, sagt Richter van der Straten. Künftig sei Streit auch nicht mehr zu befürchten: E. und U., die offenbar in der Vergangenheit schon häufiger aneinander geraten waren, wurden sozusagen „auseinandergesetzt“. Beide arbeiten zwar noch im Rohbau, aber E. im Bereich Bodenanlage, U. bei den Seitenteilen.

Von INKEN HÄGERMANN