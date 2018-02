Anleger fliegen auf Hannover

Investment-Markt wächst Rasant

Hannovers Investment-Markt wächst um 56 Prozent. Immobilien im Wert von fast einer dreiviertel Milliarde sind im vorigen Jahr verkauft worden.

Hannover. Hannover wird zur Boomtown. Deutsche und ausländische Anleger haben hier im vorigen Jahr 727 Millionen Euro investiert.

„Der Investment-Markt ist um 56 Prozent gestiegen“, sagt Christian Palis, Leiter Investment und Büroflächenvermietung bei Engel & Völkers Commercial Hannover. 2016 hätten die Trabsaktionen bei rund 466 Millionen Euro gelegen.

Besonders gefragt waren Büroimmobilien. Gehandelt wurden Objekte im Wert von auf 385 Millionen Euro, ein Zuwachs von 62 Prozent in diesem Segment. Eine der größten Investitionen in diesem Markt war der Kauf des Pelikan-Altbauviertel durch das Immobilienfirmengeflecht von Intown. Dem Unternehmen mit Wurzeln in Zypern gehört auch das Ihme-Zentrum und das ehemalige Maritim Grandhotel.

Rund 45 Prozent der Investoren kommen aus dem Ausland – wie Intown-Chef Amir Dayan. Die Nachfrage sei national und international nicht zu denken, so Experte Palis. Gesucht würden vor allem Investment-Objekte mit einem Wert von mindestens 15 Millionen Euro. Und davon gibt es nicht genug.

Von Vera König