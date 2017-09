Anhörung zur Situation der Schulen: Bezirksrat tagt bis 0.45 Uhr

Politik

Dreieinhalb Stunden lang hat der Bezirksrat Ricklingen alle Schulleiter aus dem Stadtteil zu Wort kommen lassen. Weil dann eine „ganz normale Sitzung“ folgte, dauerte die bis weit nach Mitternacht.

Hannover. „Wir wollen unsere Schulen nicht länger schlecht reden. Brandbriefe und ins Netz gestellte Mängellisten bewirken aber genau das.“ Bezirksbürgermeister Andreas Markurth sagt, was hinter einem einstimmigen Beschluss des Bezirksrats Ricklingen steckt. Der ließ die Schulleiter selbst zu Wort kommen. Die Sitzung dauerte bis weit nach Mitternacht.

Dreieinhalb Stunden lang stellten sich die Pädagogen, ein Vertreter des Landesschulamtes und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski allein der Anhörung. Alle neun Schulen des Stadtbezirks, der auch Wettbergen, Mühlenberg, Wettbergen und Bornum umfasst, waren vertreten.

„Wir haben von einigen Problemen gehört – sowohl in pädagogischer Hinsicht, beispielsweise Unterrichtsversorgung, aber auch in baulicher“; fasst Markurth das Ergebnis zusammen. Die Schulleiter hätten beklagt, dass viele Gebäude nicht mithalten bei der wachsenden Zahl an Kindern, darunter auch Flüchtlinge. Der abgekündigte Neubau einer Grundschule Mühlenberg werde deshalb begrüßt – ebenso wie Modulbauten als Zwischenlösungen.

Laut Landesschulbehörde können die Schulen im Stadtteil mit mehr Hilfe durch Sozialarbeiter rechnen. Pläne der Kultusministerin Frauke Heiligenstadt stimmen viele hoffnungsvoll, die kaum wissen, wie sie mit eigentlich zu wenig Mitarbeitern für mehr Bildungschancen und Integration sorgen sollen.

Den dringenden Handlungsbedarf gerade in Ricklingen erkennt auch OB Stefan Schostok an. Wie berichtet, will er in der Kita- und Schulversorgung „rasch und konzentriert“ handeln – allein schon wegen des überproportionalen Bevölkerungsanstieg am Mühlenberg. Die Zahl der Menschen im Stadtteil sei seit 2010 um 17,2 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Der Bevölkerungszuwachs in der Stadt Hannover insgesamt liegt bei 5,8 Prozent.

„Die Anhörung hat uns jede Menge Hintergrundinformationen und Handlungsanleitungen gegeben“, sagt Markurth. Deswegen hätten sich die „Überstunden“ durchaus gelohnt.

Weil danach noch die „ganz normale Sitzung“ folgte (in der es auch um die Vorschläge der Stadt für den Mühlenberg ging), war es fast schon Mitternacht – und dann bestand die CDU darauf, dass sie Antwort auf Anfrage nicht im Protokoll, sondern in der Sitzung erhielt. Trockener Kommentar eines Beteiligten: „Demokratie kann manchmal anstrengend sein.“

Von Vera König